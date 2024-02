Vita da strega: Sony annuncia il reboot della serie

Condividi l'articolo

Judalina Neira ha concluso un accordo con Sony per il reboot di “Vita da Strega”

La rinomata serie “Vita da strega” sarà oggetto di un reboot curato da Judalina Neira (conosciuta per il suo lavoro su “The Boys” e “Daisy Jones and the Six”), che ha concluso un accordo con Sony Pictures Television.

Il nuovo progetto è descritto come una rivisitazione irriverente della serie classica, offrendo un nuovo punto di vista sull’amata storia. Neira sarà affiancata nella produzione da Doug Robinson e Lauren Moffat.