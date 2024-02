Condividi l'articolo

Keanu Reeves è in questo momento impegnat nelle riprese di Good Fortune, esordio alla regia Aziz Ansari, noto per i suoi ruoli in Parks and Recreation e Master of None. Oltre all’attore di John Wick, il film presenta un cast di spicco composto da Seth Rogen, Keke Palmer e Ansari.

Keanu Reeves in alcune immagini dal set è stato visto girare con le ali d’angelo sul set di Good Fortune. In una serie di scatti, l’attore si trova su un tetto collegato a un impianto, affiancato da una controfigura in alcune foto. Indossa una cravatta, un lungo cappotto beige e un paio di ali d’angelo. La didascalia del post recita: “Keanu Reeves brilla sul set di ‘Good Fortune’, sfoggiando ali d’angelo, insieme alla controfigura, durante una sessione di riprese sul tetto a Los Angeles“