Social Youtuber Twomad morto di overdose a soli 23 anni Lo youtuber Twomad è stato trovato morto in casa sua a Los Angeles. Aveva solo 23 anni Di Matteo Cantarella -

Condividi l'articolo Twomad sconvolge tutti. Tragedia nel mondo del web Twomad, star del web, è stato trovato morto nella sua stanza a 23 anni. Le autorità confermano l’overdose per uso di droghe. Muudea Sedik, conosciuto dal web come Twomad, è stato trovato senza vita il 13 febbraio in casa sua a Los Angeles. Le autorità, avvertite della sua mancanza dai famigliari, hanno effettuato un sopralluogo a casa sua trovandolo senza vita nella sua stanza. TMZ riporta che a fianco al corpo sono state trovate droghe e vari strumenti per l’assunzione di sostanze stupefacenti, confermando la causa di overdose.

Twomad aveva debuttato su Youtube nel 2017, conquistando in poco tempo milioni di followers. Il suo ultimo video sulla piattofrma risale ad un anno fa ma è rimasto attivo sugli altri social, fino all’ultimo post pubblicato su Instagrm un mese fa.

Recentemente lo youtuber era stato accusato di molestie e stalking su X dalla giocatrice di Osu! Goldibell. Lui ha sempre respinto le accuse dichiarandosi innocente. Nonostante il processo in atto Goldibell ha espresso il suo dispiacere per la famiglia: “Non sono felice, non sto festeggiando. Sono terribilmente dispiaciuta per la famiglia“.

Non sono mancati i ricordi dei fan su tutte le piattaforme. Su Instagram un fan ha commenato: “RIP, sei una leggenda e vivrai per sempre“, altri su X lo ringraziano per aver accompagnato la loro adolescenza. Sotto il suo ultimo video “How I became CEO of Radio Shack“, un fan scrive: “Non importa quello che la gente dice, guardo e guarderò per sempre i tuoi video. Non ti dimenticherò.”

