Condividi l'articolo Polemica attorno a Megan Fox, accusata di xenofobia dopo aver commentato così una foto su Instagram nella quale è apparsa con Machine Gun Kelly, Taylor Swift e Travis Kelce “Sembro una bambola sessuale ucraina“: il commento fuori luogo di Megan Fox, senza dubbio espresso senza riflettere e senza richiamare alla mente l’attuale situazione nel paese dell’est Europa, ha fatto infuriare parecchi. A destra e a manca piovono contro la celebre attrice le accuse di xenofobia. Tutto è partito da questa foto, condiviso dalla Fox su Instagram, che la ritrae assieme al fidanzato Machine Gun Kelly, a Taylor Swift e al fidanzato di lei, Travis Kelce. La caption: “Oh mio dio ragazzi guardate quanto diversa sembro… non sembro affatto”. La foto sembra scattata a un party di qualche tipo.

“Salta fuori che era solo una oscura foto sul telefono di me che sembro una bambola sessuale ucraina [blow-up doll, ossia le famose bambole gonfiabili] quando in realtà sembro [più] come una di quelle bambole sessuali reali al silicone super costose che puoi trovare solo in Giappone”, prosegue la didascalia.

In seguito ai commenti negativi e specie per quel che riguarda la guerra in Ucraina, la Fox ha replicato inorridita: “Dio mio, questo NON è quello che intendevo. Le donne ucraine sono super-fighe [hot as fuck] e quindi nella mia immaginazione le bambole sessuali sono fighe a loro volta”. Questa la sua difesa: a voi giudicare se è adeguata.

Fonte: NME

