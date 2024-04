News Simba La Rue nuovamente in carcere, i dettagli Sono giunti nuovi retroscena sul recente arresto del celebre trapper Simba La Rue Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Simba La Rue torna in carcere Nuovamente guai per il trapper Simba La Rue. Il cantante si trovava infatti agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per una sparatoria compiuta con il collega e amico Baby Gang e per un’altra he è avvenuta nella notte tra il 2 e il 3 luglio 2022 in via Tocqueville. Inoltre era in attesa del processo d’appello per la condanna a oltre quattro anni per lesioni e rapina a seguito di un pestaggio avvenuto il 1 marzo 2022 al termine di quella che è stata definita una “faida fra rapper” tra la sua e quella del rivale Bay Touché. ISCRIVETEVI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Tuttavia ha perso il privilegio di vivere nella sua casa nell’attesa poichè la procura generale ha evidenziato la sua “totale incapacità di autocontrollo” durante il periodo passato agli arresti. In particolare è stato un episodio a far propendere per questa decisione. Circa un mese fa Simba La Rue sarebbe andato con gli amici al kartodromo di Rozzano e avrebbe perso il controllo della vettura schiantandoosi contro un palo e dandosi alla fuga.

Per questo motivo i carabinieri sono andati, secondo quanto riportato da Il Giorno, a prelevare il trapper dalla sua casa a Merone, dove vive con la madre e i fratelli per condurlo in carcere. Svegliato da uno dei fratelli più piccoli, Simba La Rue avrebbe dapprima dileggiato le forze dell’ordine dicendo:

Quello che voi guadagnate in un mese di stipendio, io me lo fumo in una sera

Tuttavia dopo aver capito che i carabinieri erano lì per portarlo in carcere, sarebbe scoppiato a piangere. I carabinieri gli hanno dato il tempo di preparare una valigia, salutare i fratelli e poi lo hanno portato prima in caserma per la notifica dell’atto e poi in carcere, al Bassone di Como

