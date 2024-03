Musica

News Jack Black: “School of Rock 2? Sono pronto” Di Andrea Campana -

Jack Black si dice prontissimo al sequel di School of Rock, la commedia musicale del 2003 che lo ha reso leggenda "Sono pronto": così semplicemente Jack Black sulla possibilità di un sequel, venti anni dopo e più, dello storico School of Rock di Richard Linklater. Una delle più celebri commedie musicali di sempre, all'insegna ovviamente di rock e chitarre, e cult che rese Black a tutti gli effetti una superstar.

“Vorrei che ci fosse un School of Rock 2 Electric Boogaloo” ha detto Black, riferendosi scherzando al titolo del sequel del film del 1984 Breakin’. “Sai che Mike White ha scritto il primo film ed è un genio. E dovremmo avere Mike di nuovo in sella, ma è molto impegnato ora con The White Lotus, lo show migliore della televisione”.

Mike White apparve anche nel film, nel memorabile ruolo di co-inquilino e amico di Dewey, Ned Schneedle (Schneebly in originale) e a quanto pare per Black la sua presenza è fondamentale per un nuovo film di quella che a questo punto diventerebbe una saga. C’è da dire che nel frattempo tutti gli attori sono cresciuti e diventati adulti, per cui bisognerebbe studiare bene la cosa.

Tra gli altri, Miranda Cosgrove (Summer nel film) è diventata una star a sua volta con il suo ruolo da protagonista in iCarly, mentre gli altri bambini del cast sono rimasti relativamente lontani dalla scena in tutti questi anni. Un nuovo film riunirebbe il cast originale, o troverebbe Dewey alle prese con una classe tutta nuova? Speriamo di saperlo presto!

