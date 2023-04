Musica

News Super Mario: un video con Jack Black per la canzone di Bowser [VIDEO]

Condividi l'articolo Jack Black nel divertentissimo video “ufficiale” della canzone che Bowser canta nel nuovo film di Super Mario Inarrestabile e divertentissimo Jack Black nei “panni”, più o meno, di Bowser: lo storico villain ed antagonista di Super Mario, al quale l’attore ha dato la voce nella versione originale del nuovo film dedicato all’idraulico e al mondo videoludico che lo circonda. E che voce: se avete visto il film avete un’idea di cosa parliamo. Se non ce l’avete, o non avete visto il film e non volete paricolari spoiler, ecco qui sotto un riassunto: c’è una canzone che Bowser (ossia Jack Black, che ricordiamo è anche musicista attivo da decadi con il suo progetto Tenacious D) canta e suona dedicandona a “Peaches”, cioè la sua storica fiamma, la principessa Peach.

Che Bowser si strugga d’amore da decadi per l’inarrivabile principessa è fatto noto, non diciamo nulla di nuovo. Ma ancora ci mancava di vederlo e sentirlo esprimersi in una serenata di questo tipo, anche poco legata a un personaggio oscuro e “cattivo” come lui. Solo Jack Black poteva riuscirci.

E lo fa, in versione umana ma imitando lo storico villain, anche in questo video e sulle note del resto di una canzone completata da lui stesso a partire da una piccola idea iniziale degli autori. Che vi sia piaciuto o meno il film di Super Mario, perlomeno ci ha riportato Jack Black in veste, come suo solito, imprevedibile ed esilarante!

