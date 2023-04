News

Condividi l'articolo John Wick 4, quarto capitolo della saga sul letale assassino interpretato da Keanu Reeves ha concluso l’amatissima saga action diretta da Chad Stahelski (qui la nostra spiegazione del finale). Tuttavia la scena post-credits e il film in generale hanno aperto la porta a nuovi personaggi che potrebbero proseguire il franchise in futur. Uno su tutti il Caine di Donnie Yen, temibile sicario non vedente amico di John Wick. Parlando con Variety, l’attore si è detto disponibile a interpretare nuovamente il personaggio. Mi piacerebbe fare uno spin-off di ‘John Wick’ incentrato su Caine. Per quanto riguarda la probabilità, aggiunge con una risata: “Ci sono sempre ‘colloqui’ a Hollywood”

Andando avanti con l’intervista, Yen ha anche elogiato il suo compagno di set, Keanu Reeves.

Keanu è un ragazzo super gentile. Ama le arti marziali. Inoltre condivide sempre la sua esperienza. Quando ha lavorato in Cina, ci ha raccontato di quanto si sia divertito. Purtroppo John Wick non è mai uscito in Cina a causa della violenza. È un paese troppo radicale

Chad Stahelski, regista del film, nella stessa occasione ha elogiato Donnie Yen, definendola una “macchina di atletismo”

Stiamo girando la [scena] del museo, ed è la prima volta che Keanu e Donnie interagiscono, e stavamo usando i nunchucks – ricorda Stahelski. Avevamo un piccolo pezzo di coreografia: era un po’ di pugni, calci, pugni, calci, avanti e indietro. Abbiamo iniziato a muoverci e ti rendi conto di quanto sia veloce Donnie.

Che ne pensate? Vorreste vedere uno spin-off su Caine? Ditecelo nei commenti.

