Cinema

News John Wick, Chad Stahelski conferma che l’anime sarà un prequel Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Chad Stahelski ci dice di più sul film anime che fungerà da prequel alla saga di John Wick Finalmente sappiamo di più sul film anime di John Wick annunciata l’anno scorso. Chad Stahelski svela ufficialmente che si tratta di un prequel, ma che non si può sapere (per ora) quanto prima è ambientato rispetto alla saga. Il creatore della serie spiega che il formato anime offre molte possibilità in più rispetto ai film. “Possiamo essere un pochino più pazzi e matti nell’anime, e possiamo essere molto più espliciti nella nostra narrazione e nel world building nella serie tv [The Continental]. Quindi queste [possibilità] ci paiono eccitanti senza sembrare ripetitive, ed è dove stiamo mettendo le nostre energie ora”.

“Sarà divertimento animato, dev’essere divertente. Alcuni dei prequel e sequel che vedi in altri franchise non sono costruiti in quel modo. Noi vogliamo solo divertirci con il mondo di John Wick, ma abbiamo già raggiunto l’apice da una parte [nel quarto film], quindi torniamo indietro e usiamo un medium differente”.

Fonte: IGN

