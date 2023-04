News

Cinema John Wick, Chad Stahelski apre ad un quinto film con Reeves Parlando con Entertainment Weekly, Chad Staheleski ha aperto ad un possibile quinto capitolo della saga di John Wick Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo John Wick 4, quarto capitolo della saga sul letale assassino interpretato da Keanu Reeves ha concluso l’amatissima saga action diretta da Chad Staheleski. Nel finale infatti (SPOILER), vediamo la lapide del nostro protagonista accanto a quella della moglie con Winston e il Bowery King a rendere omaggio. Tuttavia non abbiamo mai visto il cadavere nè un funerale e dunque i dubbi sulla sua effettiva morte permangono. Lo stesso regista, parlando con Entertainment Weekly, ha rivelato di essere disposto a continuare la saga di John Wick se arrivasse una buona idea. Guarda, ad essere onesti al 100%, questi film sono così divertenti, stimolanti, dolorosi e speciali – afferma Stahelski. Se chiedi a un regista di Hollywood se vuole dirigere la sua proprietà intellettuale, lavorare sulle sue idee e avere alcuni dei migliori membri del cast di Hollywood, alcuni dei migliori membri della troupe che vogliono lavorare con te perché loro sai che farai qualcosa di speciale, voglio dire, sì, chi non farebbe di tutto per farlo?

Se pensi che non sarebbe una buona idea lavorare con Keanu per il resto della tua carriera sei pazzo, lui è pazzesco, ovviamente. Ma il problema è il perché. In questo momento, non ho un perché. Sto cercando di tirare fuori dalla testa questo. Forse tra cinque mesi, Keanu potrebbe essere seduto lì nello stesso bar a dirmi: “Ehi….” Tutto quello che avremmo sempre voluto fare in un film, in un John Wick, l’abbiamo fatto. Per quanto potremmo essere stati bravi nel momento in cui abbiamo girato quel film, quello era il nostro meglio. Ora, si spera, miglioriamo e ci evolviamo, e forse ci sarà un momento in cui ci guarderemo l’un l’altro mentre ci facciamo venire un’idea!

Quindi, questo significa che Wick potrebbe non essere morto dopotutto? – imbecca il giornalista di EW

Diciamo solo che John Wick ha trovato un modo per stare in pace – dice Stahelski. Qual è l’unico modo in cui John potrebbe esserne uscito? Deve far credere a tutti che sia morto, o deve essere morto, o deve uccidere una parte della sua persona. Comunque tu voglia vederla, per noi va bene. Ma è soddisfacente per me, almeno, e per Keanu. Abbiamo chiuso il cerchio, e sembra un finale soddisfacente. Come lo vogliate interpretate, lo lascio voi ragazzi.

