News

Cinema Renfield, Nicolas Cage ha bevuto il suo sangue sul set Parlando con i fan su Reddit, Nicolas Cage ha raccontato di aver bevuto il suo stesso sangue sul set di Renfield Di Matteo Furina -

Recentemente Cage ha parlato con Total Film di questa sua esperienza in Renfield spiegando di essere sempre stato convinto che avrebbe interpretato Dracula prima o poi.

Il concetto di Dracula, di per sé, è una sfida. È già stato fatto così tante volte. È stato fatto molto bene e anche non molto bene. Certamente ammiro Christopher Lee e Frank Langella e Bela Lugosi e Gary [Oldman ]. Ma volevo vedere se potevo portare qualcosa di nuovo al personaggio. E ho anche sempre saputo che a un certo punto dovevo farloIn un certo senso ho sempre saputo che dovevo farlo prima o poi – avevadetto Nicolas Cage. Mi sono ispirato a Christopher Lee nel modo di parlare, ma quello era davvero solo un punto di partenza. Conoscevo Cristopher. Ho fatto una piccola scena con lui in “Season of the Witch” e mi è piaciuto molto. Abbiamo avuto molte belle conversazioni e mi ha ricordato un bel po’ mio padre, August. Quindi, da quel momento in poi, mio ​​padre è diventato la mia principale fonte d’ispirazione

Non possiamo dire di essere sorpresi.

Seguiteci su LaScimmiaPensa