News Selena Gomez diventa la donna più seguita su Instagram con 400 milioni di follower [FOTO] Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Selena Gomez è ora in assoluto la donna più seguita su Instagram Non più solo popstar, attrice ed ex-bambina prodigio: ora Selena Gomez si può a tutti gli effetti considerare tra le grandi personalità dell’era di Internet e dei social. Già precedentemente era ovviamente molto famosa e seguita da schiere e schiere di fan, ma ora può vantare l’invidiabile titolo di donna più seguita su Instagram. Cosa che, ovviamente, la rende virtualmente la donna più famosa del mondo, almeno al momento; ed è tutto dire visto che la cantante aveva abbandonato IG per quattro anni, a causa di problemi di salute mentale causati dalla fruizione della piattaforma (nessuna sorpresa), salvo tornarci solo questo gennaio.

I risultati si sono visti presto: Selena ha superato una mega-celebrità come Kyle Jenner, che al momento conta “solo” 384 milioni di follower, passando la meta dei 400 milioni e festeggiando anche con un post a tema (qui sotto). In ogni caso, non è la persona più seguita in assoluto su IG: l’onore spetta infatti ancora all’imbattibile Cristiano Ronaldo, che di follower ne ha ben 567 milioni!

