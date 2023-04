Musica

News Nick Cave contro ChatGPT: “Che se ne vada a fanc*lo e lasci in pace il songwriting” Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Nick Cave interviene sul sempre più discusso argomento delle I.A. generative e di ChatGPT. E lo fa con termini forti Se c’era uno da cui ci aspettavamo una posizione fieramente autentica, era lui. Nick Cave entra a gamba tesa sulla discussione riguardo a ChatGPT e alle I.A. generative che si stanno mostrano sempre più in grado di svolgere moltissime funzioni (anche se non sempre con risultati eccelsi). La domanda è sempre la stessa: potranno, un giorno vicino o lontano, arrivare a sostituire gli esseri umani? Il cantautore australiano non ha dubbi. Già in gennaio aveva detto che i processi di queste I.A. sono: “Una grottesca imitazione di cosa significa essere umani”. Lo aveva fatto condividendo le liriche di una canzone generata digitalmente a imitazione delle sue.

“Grazie per la canzone, ma con tutto l’amore e il rispetto del mondo, questa canzone è una merda“. Oggi, tornando sull’argomento, Cave è ancora più diretto: “Vaffanculo e lascia stare il songwriting. La mia obiezione non è contro le I.A. in generale. Nel bene o nel male siamo inestricabilmente immersi nelle I.A.”

“Ma è più un po’ un sentimento triste, di disappunto, che ci siano là fuori persone intelligenti che possono veramente pensare che l’atto artistico sia così mondano da essere replicato da una macchina. Lo trovo un insulto. Non ci sono ragioni al mondo per cui abbiamo bisogno di inventare una tecnologia che mimi l’atto creativo più bello e misterioso”.

“In particolar modo la scrittura di una canzone. Il fatto è che scrivere una buona canzone ti dice qualcosa di te stesso che ancora non sapevi. Ecco cosa. Non puoi mimare questo. Forse un’I.A. può fare una canzone che sia indistinguibile da quello che io faccio. Forse anche una canzone migliore. Ma per me non ha importanza, non è ciò che l’arte è“.

“Le I.A. potranno anche salvare il mondo, ma non possono salvare le nostre anime. Questo è ciò a cui la vera arte serve. Questa è la differenza. Quindi, non so, nella mia umile opinione ChatGPT dovrebbe semplicemente andarsene a fanculo e lasciare in pace il songwriting“. Che ne pensate?

Fatecelo sapere su LaScimmiaSente