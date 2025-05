Tecnologia

News ChatGPT legge i fondi di caffè e svela: “Tuo marito ti tradisce”, lei divorzia Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Un matrimonio di 12 anni al quale l’interpretazione dei fondi di caffè proposta da ChatGPT ha messo fine. Ecco com’è andata Tutto è successo in Grecia: una donna si è rivolta a ChatGPT per “leggere” i suoi fondi di caffè, cosa che come sapete sarebbe una pratica divinatoria alla quale molti credono – anche Sibilla Cooman lo faceva – con l’intento di “sedare” la propria gelosia nei confronti del marito. E ha ottenuto l’effetto opposto. Secondo Ekathimerini e come riportato da ADNKronos, nell’interpretare la foto dei fondi di caffè suddetti infatti il chatbot ha svelato alla donna che il marito aveva una relazione extraconiugale. Infatti in qualche modo la I.A. è riuscita a trarne un significato chiaro che, senza dubbio, si è sovrapposto a tensioni già esistenti.

“Nel mio caffè, ha visto una giovane donna con la ‘E’ iniziale, a cui penserei intensamente, e che il mio desiderio di avere una relazione con lei sarebbe presto diventato realtà. La conclusione ‘scientifica’ della lettura del caffè era quindi che la tradisco [mia moglie] con una giovane donna che intende distruggere il nostro matrimonio” ha detto il marito al programma televisivo greco To Proino.

“Io ho cominciato a ridere, perché mi sembrava superfluo dare spiegazioni, trattandosi di sciocchezze infondate” ha raccontato l’uomo. Ma senza dubbio si è trattato della reazione sbagliata perché a quanto pare la moglie era proprio decisa a trovare un motivo di gelosia per divorziare: in passato si era anche rivolta ad un’astrologa per riuscirci.

Com’è finita? Grazie a ChatGPT ora i due stanno divorziando, dopo 12 anni insieme. A voi i commenti.

Fonte: ANDKronos

