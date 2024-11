News

Cinema John Wick: Eva Longoria mise 6 milioni per salvare il film Parlando con Business Insider, i registi Chad Stahelski e David Leitch hanno raccontato di come Eva Longoria salvò John Wick Di Matteo Furina -

Il primo film della saga di John Wick è uscito nei cinema 10 anni fa e ha lanciato un iconico franchise d'azione per Keanu Reeves che da allora ha incassato 1 miliardo di dollari in tutto il mondo in quattro film. Tuttavia nessuno di quei successi sarebbe stato possibile se non fosse stato per Eva Longoria. Parlando con Business Insider infatti, i registi Chad Stahelski e David Leitch hanno ricordato che l'attrice ha messo sul piatto 6 milioni di dollari a meno di 24 ore dalla fine delle riprese per colmare un gap inaspettato nei finanziamenti del film.

Eravamo a meno di una settimana dalla fine e abbiamo perso quasi 6 milioni di dollari di un finanziamento – ha detto Stahelski. Stavamo finanziando in modo indipendente per ottenere il bond, ma uno degli investitori non è riuscito a raccogliere i soldi in tempo.

I registi e Reeves avevano già investito i propri soldi in John Wick perché credevano nel progetto, mentre il produttore Basil Iwanyk aveva esaurito tre delle sue carte di credito personali per contribuire con i propri fondi al film. La CAA stava aiutando il team a mettere insieme i finanziamenti del film e, in un ultimo disperato tentativo di salvare il progetto, ha offerto ad alcuni dei suoi attori l’opportunità di investire nel progetto.

[Eva] è venuta in nostro soccorso e ha fornito il finanziamento necessario, letteralmente meno di 24 ore prima che dovessimo chiudere le porte del film e andarcene – ha detto Stahelski. Basil ci ha portato fuori a cena [dopo le riprese], e stavamo ridendo di tutte le stronzate che erano successe, e lui ha detto: “A proposito, una storia divertente, sai chi ti ha finanziato? Eva Longoria”. E noi eravamo tipo: “Cosa!”

Alla fine Stahelski e Leitch portarono Longoria a pranzo allo Chateau Marmont per ringraziarla di aver salvato John Wick.

Lei rideva e diceva: “Non pensavo che avrebbe funzionato” – ha ricordato Stahelski, mentre Leitch ha detto che la Longoria gli avrebbe poi detto che quello fatto in John Wick era stato “il miglior investimento” che avesse mai fatto.

