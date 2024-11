News

Serie TV The Penguin, John Turturro spiega il suo rifiuto Parlando con Variety, John Turturro ha spiegato il motivo per il quale non è voluto tornare a vestire i panni di Falcone in The Penguin Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo John Turturro ha rifiutato The Penguin, ecco perchè Seguiteci sempre anche su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp! Su Sky e Now TV trovate i primi 5 episodi di The Penguin, serie spin-off di The Batman che vede protagonista Colin Farrell (qui il trailer). Lo show sta ottenendo un grande riscontro di critica e pubblico sebbene ci sia stato un importante recasting rispetto alla pellicola diretta da Matt Reeves. Il boss della mafia Carmine Falcone nello show è infatti interpretato da Mark Strong, ruolo che nel film è stato di John Turturro. L’attore ha recentemente rotto il silenzio spiegando la sua decisione di abbandonare il franchise.

Ho fatto quello che volevo con il ruolo – ha detto a Variety. Nella serie, c’era molta violenza verso le donne, e non fa per me

Falcone irradiava brutalità in The Batman, ma nel film la sua crudeltà è implicita piuttosto che illustrata.

Succede fuori dallo schermo – dice Turturro. È più spaventoso in quel modo

Fin dal suo esordio The Penguin è stato spesso accostato a I Soprano per la sua ambientazione criminale e per i rapporti familiari proprio della famiglia Falcone. Tuttavia la showrunner Lauren LeFranc sebbene apprezzo questi importanti paragoni, non ritiene che le due serie abbiano molto in comune.

Stranamente, non c’è stata molta influenza dai Soprano, ma capisco il paragone. Voglio dire, è una cosa molto bella in generale essere paragonati a uno dei più grandi show televisivi. Mi sembra che siamo molto diversi in quanto siamo a Gotham City – ha detto la LeFranc al New York City Comic Con

Che ne pensate?