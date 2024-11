News

Cinema Venom The Last Dance massacrato dalla critica Venom The Last Dance ha aperto decisamente male su Rotten Tomatoes: ecco il voto della critica Di Matteo Furina -

Da oggi al cinema trovate Venom The Last Dance, terzo capitolo della saga Sony dedicata al protettore letale intepretato da Tom Hardy. Sul web stanno arrivando le prime recensioni ch non sono propriamente positive.

Guardando Rotten Tomatoes infatti, uno de principali aggregatori di recensioni al mondo, il film ha debuttato con il 38% di recensioni positive da parte della critica. Sebbene ciò derivi da un numero relativamente basso di giudizi, 69 al momento in cui vi scriviamo, il risultato è abbastanza in linea con il resto del franchise, che non è stato per niente gradito dai critici.

Venom del 2018 si è infatti fermato a un punteggio del 30%, mentre il suo sequel ha fatto molto meglio, fermandosi tuttavia ad un modestol 57%. Ciò significa che, per ora, Venom: The Last Dance si colloca da qualche parte nel mezzo dei due, il che sorprendentemente potrebbe essere positivo per il film finale della trilogia.

Nonostante la reazione della critica infatti, entrambi i film precedenti hanno ottenuto oltre l’80% di recensioni positive da parte del pubblico e hanno avuto buoni incassi al botteghino, soprattutto se confrontati con gli altri film dell’universo di Spider-Man della Sony. Tuttavia, la probabilità che Venom: The Last Dance raggiunga le vette del suo predecessore sono abbastanza scarse guardando all’apertura ottenuta al botteghino di circa 65 milioni negli Stati Uniti, lontano dagli 80 del primo e dai 90 milioni del secondo film.

Per Tom Hardy, questa sembra destinata a essere l’ultima volta nei ruoli gemelli di Eddie Brock e Venom. Tuttavia, non sembra essere l’ultima volta che vedremo l’amato simbionte, soprattutto con la regista Kelly Marcel che stuzzica l’arrivo di Knull nel franchise e la sua probabile continuazione in altri film. Ha detto infatti al pubblico del NYCC:

Questa è solo l’introduzione a Knull. È un personaggio enorme, enorme, quindi non puoi mai essere un personaggio da un solo film. Questo è solo un piccolo assaggio di Knull. Lo incontreremo di nuovo. Cosa gli riserva il futuro, chissà. La trama di Eddie e Venom si chiude qui. Ma come sai, ci sono molte storie di simbionti nel canone. Ci sono molti posti dove andare e forse ci sono alcune uova di Pasqua qui dentro che potrebbero dare il via a quel viaggio

