Si guadagnava da vivere grazie alla sua somiglianza con Leonardo DiCaprio, ma è ingrassato troppo: perso il lavoro come modello, è stato spedito al fronte in Ucraina

Roman Burtzev si era fatto conoscere in Russia per via della sua somiglianza con Leonardo DiCaprio, scoperta quando aveva messo una foto su una dating app nel 2016. Questo gli ha permesso di intraprendere un lavoro come modello, sfruttando le sue qualità di “sosia” per guadagnarsi da vivere come fanno molti “impersonatori” di gente famosa anche da noi.

Credits: East2West

Ma il sogno è finito tragicamente quando Roman ha messo su troppo peso. Poi ci si è messo anche il virus, che gli ha fatto perdere molti ingaggi. Così ha firmato un contratto con il Ministero della Difesa russo ed è stato mandato in Ucraina, dove c’è sempre bisogno di nuovi soldati. Così facendo si sarebbe guadagnato l’equivalente di 20mila dollari, più duemila circa al mese finché rimane al fronte. Se muore in azione, alla sua famiglia andranno 28mila dollari.