Jack Black rivela cosa significa il nome Tenacious D, e come nacque

Condividi l'articolo Secondo Jack Black, l’idea per il nome Tenacious D venne a lui e a Kyle Gass quando erano “davvero fa**i” Nel film del 2006 Tenacious D and the Pick of Destiny, viene fornita una spiegazione comica e bizzarra per la nascita del nome del duo comedy rock formato da Jack Black e Kyle Gass: i due musicisti hanno due voglie sulle chiappe, uno a destra e uno a sinistra, che insieme formano le parole “tenac” e “ious d”: affiancati, i sederi dei due mostrano il nome della band. Ovviamente, non è andata così: il film immagina le origini del progetto in maniera molto fantasiosa, nonché esilarante. Ma la realtà è molto più banale. Racconta Black: “Eravamo grandi fan degli L.A. Lakers alla fine degli anni ’80 e nei primi ’90, e suonavamo un sacco nell’appartamento di Kyle, guardando il basket e fumando roba, e pensavamo: ‘Quale sarebbe il miglior nome per una band?'”

“E per qualche ragione ridevamo moltissimo all’idea di una band chiamata Tenacious D. [Il telecronista delle partite dei Lakers, Marv Albert] diceva [frasi come] ‘giocare una difesa tenace’ [playing some tenacious defense]. Non so se abbia mai detto ‘tenacious d’, potremmo aver fatto noi quella abbreviazione per lui. Penso che fossimo semplicemente davvero fatti”.

Quindi, ecco qui: il nome significa “difesa tenace” abbreviato, e riguarda il gergo sportivo. Ma i due lo fecero scegliere in maniera definitiva agli spettatori del loro primo concerto, a L.A. nel 1994, in ballottaggio con Pets or Meat, Balboa’s Biblical Theater, o Axe Lords Featuring Gorgazon’s Mischief. E non vinse: ma poi lo adottarono comunque!

