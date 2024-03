I Tenacious D hanno dato il meglio di loro in un'epica cover della hit "Baby One More Time", cantata in origine dalla pop star Britney Spears.

Condividi l'articolo

I Tenacious D hanno fatto impazzire i fan che chiedono ora un album intero di cover

I Tenacious D hanno dato il meglio di loro in un’epica cover della hit “Baby One More Time”, cantata in origine dalla pop star Britney Spears. Un video che ha lasciato sorpresi molti fan della band capitanata dall’attore e comico Jack Black, dal momento che tutto si aspettavano tranne che eseguissero una cover di un genere musicale come il pop che non gli appartiene.

I Tenacious D sono una delle rock band più famose al mondo, non solo per il talento musicale che hanno dimostrato in tutta la loro discografia, ma per lo stile originale col quale sono riusciti a mescolare il rock con gli stilemi della commedia volgare. Il video che mostra la l’ esibizione della cover testimonia in parte il lato eccentrico e bizzarro che è sempre appartenuto alla band.