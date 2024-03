Francis Ford Coppola pubblica un video con le audizioni di Tom Cruise e Patrick Swayze per The outsiders, il suo film del 1983

Condividi l'articolo

Tom Cruise e Patrick Swayze giovanissimi per il film di Coppola

Francis Ford Coppola pubblica un video con le audizioni di Tom Cruise e Patrick Swayze per The Outsiders, il suo film del 1983

Ben quaranta anni dopo dalla data di uscita, il regista Francis Ford Coppola rilascia su Instagram il video delle audizioni di Tom Cruise e del collega Patrick Swayze per il film del 1983 The outsiders. I due sono giovani e davvero irriconoscibili adesso. Il film infatti, tra le altre cose, è conosciuto per aver lanciato le carriere di tantissimi attori emergenti, tra cui, oltre a Tom Cruise, Rob Lowe, Diane Lane e Matt Dillon.