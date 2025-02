News

Cinema Tom Cruise e Ana De Armas a cena insieme a San Valentino Tom Cruise e Ana De Armas sono stati visti a cena insieme a San Valentino: è la nascita di una nuova coppia? Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Ana de Armas e Tom Cruise una nuova coppia di Hollywood? Seguiteci sempre anche su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp! Tom Cruise e Ana de Armas sono stati avvistati insieme a cena a Soho, Londra, nel giorno di San Valentino, suscitando grande attenzione tra i fan. I due attori si sono mostrati molto affiatati durante la serata, concedendosi con gentilezza ai fan che si erano radunati attorno a loro per scattare foto e salutarli.

Ana de Armas ha sfoggiato un look elegante e disinvolto, indossando jeans blu, un blazer nero e ballerine dorate. I suoi lunghi capelli castani erano lisci e impeccabili, mentre il trucco luminoso metteva in risalto la sua bellezza naturale. L’attrice ha dimostrato grande disponibilità, intrattenendosi con i fan entusiasti.

NEW

Tom Cruise and Ana de Armas in London yesterday #TomCruise pic.twitter.com/XT6sVPGLa6 — Tom Cruise News (@TCNews62) February 15, 2025

Tom Cruise è apparso di ottimo umore, vestito con una polo grigia e un abito blu navy. Sempre carismatico, ha accolto i fan con sorrisi e strette di mano, fermandosi anche per alcuni selfie. La coppia ha lasciato il ristorante con due borse di cibo da asporto prima di salire insieme su un taxi.

Non è la prima volta che l’attore di Mission: Impossible viene visto in compagnia di personaggi di spicco: a dicembre era stato avvistato con la sua agente, Maha Dakhil, con cui ha condiviso due cene in una settimana a Londra. Tom Cruise, celebre non solo per la sua carriera ma anche per la sua vita sentimentale, è stato sposato tre volte e ha avuto numerose relazioni con donne famose.

Dal canto suo, Ana de Armas è stata recentemente vista a Madrid in atteggiamenti affettuosi con Manuel Anido Cuesta, consigliere di suo padre, segno che la sua storia con il vicepresidente di Tinder, Paul Boukadakis, fosse giunta al termine. L’attrice ha in passato menzionato Tom Cruise come fonte di ispirazione per il suo lavoro negli stunt, dichiarando in un’intervista a USA Today di ammirare la sua dedizione alle scene d’azione.

Tom Cruise ha recentemente raccontato un episodio avvenuto durante le riprese di Mission: Impossible – The Final Reckoning, in uscita il 23 maggio 2025. Durante un’acrobazia aerea, l’attore ha sofferto di ipossia a causa della velocità e della mancanza di ossigeno, arrivando persino a svenire. In passato, Cruise ha eseguito numerosi stunt estremi, come scalare il Burj Khalifa e aggrapparsi al tetto di un treno in movimento. Sul futuro del franchise, l’attore ha lasciato la porta aperta, affermando:

Dovete vedere il film. È una questione difficile da discutere in questo momento

Nel frattempo, Ana de Armas ha rivelato di aver trovato un equilibrio lontano dai riflettori trasferendosi in una zona rurale del Vermont. L’attrice ha acquistato una casa da 7 milioni di dollari, con sei camere da letto, otto bagni, una piscina e una vista mozzafiato sulle montagne. In un’intervista a E! News, ha spiegato di aver voluto allontanarsi dalla frenesia di Hollywood per crearsi un “bozzolo” di tranquillità e benessere. Dopo anni sotto i riflettori, l’attrice ha sentito il bisogno di un cambiamento:

C’è un momento in cui capisci cosa è buono per te e cosa no. Devi ascoltarti e agire

Che ne pensate?