Rubriche

Approfondimenti Perché le prime foto del Corvo non promettono nulla di buono Sono uscite le prime foto del remake de Il Corvo, al cinema dal 7 giugno 2024. Ecco perché preoccupano i fan. Di Valerio Novara -

Condividi l'articolo Sta per arrivare il remake de Il Corvo e, sebbene Bill Skarsgård sia un attore fantastico, le prime immagini del film sono davvero preoccupanti. Il primo “Corvo” del 1994 non fu un grande successo al momento dell’uscita, ma guadagnò un incredibile seguito negli anni successivi. Mentre c’era Brandon Lee nel film originale, stavolta il protagonista sarà interpretato da Bill Skarsgård, il Pennywise dell’ultimo It. È del tutto possibile che il remake de Il Corvo possa essere un buon film, ma le prime immagini non ci hanno fatto una buona impressione. Il Corvo (2024) è un film basato sull’omonima serie di fumetti del 1989, già adattato per il cinema nel 1994. La pellicola segue la storia di Eric Draven, un giovane che viene assassinato insieme alla sua fidanzata la notte prima del loro matrimonio. Un anno dopo, Draven risorge dai morti e diventa un’entità soprannaturale conosciuta come Il Corvo, che scatena tutta la sua ira per vendicarsi contro gli uomini che lo hanno ucciso.

Il Corvo di Bill Skarsgård è troppo simile al Joker di Jared Leto?

L’attore Jared Leto in una scena del film Suicide Squad

Come anticipato, sono uscite le prime immagini di Bill Skarsgård nei panni de Il Corvo. Il nuovo design è completamente diverso rispetto a quello di Brandon Lee nel film del 1994, un look che è diventato iconico negli anni successivi. All’epoca si cavalcò la Dark Wave di ispirazione gotica, con un personaggio caratterizzato dal trucco bianco sul viso e l’iconico nero intorno agli occhi. Il design del Corvo di quest’anno, tuttavia, è molto diverso, poiché sfrutta meno il trucco e più i tatuaggi.

A dir la verità, il design del personaggio di Bill Skarsgård ricorda vagamente quello del Joker di Jared Leto in Suicide Squad. Anche i tatuaggi del Corvo di Skarsgård sembrano molto simili a quelli di Leto e questo non è un paragone di cui essere orgogliosi. Questa versione de Il Corvo sembra un mix tra il Joker di Suicide Squad ed El Diablo, e si allontana un po’ troppo dal design originale, nonché dal personaggio dei fumetti, cosa che potrebbe essere un problema non da poco per il film in arrivo quest’estate al cinema.

Il remake del Corvo ha già affrontato una marea di polemiche battaglia, ma le cose potrebbero peggiorare

Il remake de Il Corvo stava già affrontando una marea di polemiche prima che fossero rilasciate le prime foto, e queste ultime non hanno fatto altro che peggiorare le cose. Anche il regista del primo Corvo del 1994, Alex Proyas, si era fortemente opposto al remake. Molti fan dell’originale lo vedono come un’offesa all’eredità di Brandon Lee, che fu tragicamente ucciso durante le riprese del film. In altre parole, il rischio è che questo film possa offuscare questa eredità, poiché si distrugge completamente la sacralità dell’opera originale.

Perché, al contrario, il remake de Il Corbo potrebbe funzionare

L’attore Bill Skarsgård in una scena de Il Corvo (2024)

D’altra parte, è comunque possibile che il remake possa rivelarsi migliore delle aspettative. Bill Skarsgård è un ottimo attore ed è stata forse la scelta migliore per questo ruolo. Anche perché avvicina il personaggio ai tempi moderni ed è possibile che possa offrire una performance che si distingue da quella di Brandon Lee, pur onorando il personaggio e le radici della storia.

Oltre a questo, importanti altri artisti di talento hanno lavorato a questo film. Zach Baylin è uno degli sceneggiatori che ha già lavorato su Creed III e Gran Turismo. Anche FKA Twigs sarà nel cast, e ha già recitato in Honey Boy. Il Corvo avrà anche una data di uscita privilegiata, se vogliamo, nel periodo estivo, a dimostrazione che lo studio ha estrema fiducia nel film. Quindi sebbene il primo sguardo al remake de Il Corvo non ispiri particolare fiducia, è ancora possibile che il film possa funzionare.

Che ne pensate?

Seguici su LaScimmiaPensa!