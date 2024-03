Condividi l'articolo

DiCaprio e il suo incontro con la modella di Playboy Hieke Konings

Da oramai moltissimo tempo sul web spopola il meme relativo a Leonardo DiCaprio e alla sua abitudine di non avere relazioni con ragazze che superano i 25 anni. L’attore di The Revenant è in questo momento legato alla modella Vittoria Ceretti, che ha compiuto 25 anni nel giugno del 2023, e a dicembre sono stati avvistati durante una serata insieme a Parigi. In ogni caso, battute a parte, non sappiamo il motivo di questo atteggiamento di DiCaprio.

Ebbene, la modella di Playboy Hieke Konings ha affermato che l’attore le ha dato una risposta sorprendente quando gli ha chiesto, durante un incontro con lui in un nightclub a Los Angeles, il motivo del perchè non uscisse con donne di età superiore ai 25 anni.