Ma la domanda è: se poteste viaggiare nel tempo, perché mai scegliere il 1998?

Ecco l’ultima: questo TikToker sostiene di essere in grado di viaggiare nel tempo. A quando? Nel 1998, ecco quando. Non è il primo e non sarà l’ultimo, ma chissà perché ha selezionato proprio questa data alla fine dello scorso millennio. Tra tutti gli anni possibili, uno tanto tiepido e noioso che più non si può.

In ogni caso, come c’era da aspettarsi, numerosi utenti hanno reagito ai suoi video su TikTok chiedendo le prove, di dimostrare che si trova veramente in un’era diversa. Ed eccole: un negozio RadioShack, del quale viene convenientemente inquadrata solo l’insegna, che pare parecchio in disuso.