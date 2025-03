News

Cinema Morto Gene Hackman, addio ad una leggenda del cinema A 95 anni ci ha lasciato Gene Hackman, assoluta e totale leggenda della settima arte Di Matteo Furina -

L'attore due volte premio Oscar Gene Hackman, di 95 anni, è stato trovato morto nella sua casa di Santa Fe insieme alla moglie, Betsy Arakawa, di 63. Anche il cane della coppia è stato rinvenuto senza vita nell'abitazione.

Secondo lo sceriffo della contea di Santa Fe, Adan Mendoza, non si sospetta alcun atto criminale. Mendoza ha dichiarato al Santa Fe New Mexican che la coppia è deceduta intorno alla mezzanotte del 27 febbraio, senza avanzare ipotesi sulla causa della morte.

Voglio rassicurare la comunità e il quartiere che non c’è alcun pericolo immediato per nessuno – ha aggiunto Mendoza. Tutto quello che posso dire è che siamo nel bel mezzo di un’indagine preliminare sulla morte, in attesa dell’approvazione di un mandato di perquisizione.

Dopo il suo ritiro da Hollywood, Hackman è stato visto raramente in pubblico; l’ultima foto della coppia risale al 2024, scattata nei dintorni di Santa Fe.

Hackman si impone all’attenzione del pubblico con Bonnie & Clyde nel 1967, interpretando uno dei fratelli di Warren Beatty e guadagnandosi una nomination all’Oscar. Da lì, appare in una serie di successi, vincendo il suo primo Oscar per il ruolo di Jimmy “Popeye” Doyle in Il Braccio violento della legge di William Friedkin. Seguirono film di grande successo come Superman, Spaventapasseri con Al Pacino e The Poseidon Adventure.

Negli anni ’80 e ’90 la sua carriera continuò a brillare con film come Mississippi Burning – Le radici dell’odio, Senza via di scampo e Piume di struzzo. Nel 1992 vinse il suo secondo Oscar per il ruolo nel western di Clint Eastwood Gli spietati.

Dopo il flop del 2004 Due candidati per una poltrona, Gene Hackman abbandonò Hollywood, dedicandosi alla scrittura e conducendo una vita lontana dai riflettori.

Ci mancherai tantissimo, Gene. Grazie di tutto.

