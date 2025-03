News

Cinema Gene Hackman: la polizia indaga sulla morte dell’attore La polizia di Santa Fe sta indagando sulla 'sospetta' morte di Gene Hackman e di sua moglie Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo La morte di Gene Hackman ha lasciato più di qualche sospetto Seguiteci sempre su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp Nella giornata di ieri il mondo del cinema è stato scosso dalla morte del leggendario Gene Hackman, trovato morto insieme a sua moglie Betsy Arakawa e al loro cane. Tuttavia i motivi di questa tragedia sono tutt’altro che chiari.

Questa storia ha infatti suscitato così tanti sospetti nella polizia di Santa Fe che ha emesso un mandato di perquisizione per la casa dell’attore premio Oscar dove i tre sono stati trovati morti la scorsa notte.

Al momento, il modo e la causa della morte di Eugene ‘Gene’ Allen Hackman e Betsy Arakawa sono sconosciuti – ha affermato il detective Roy Arndt del dipartimento dello sceriffo di Santa Fe mercoledì sera in una dichiarazione giurata presentata a un giudice statale, poche ore dopo che i corpi erano stati scoperti nella loro casa di lunga data nel New Mexico.

Il dichiarante ritiene che le circostanze che circondano la morte dei due individui siano sufficientemente sospette da richiedere un’indagine approfondita. La parte denunciante ha trovato la porta d’ingresso della residenza aperta e non protetta, gli agenti hanno osservato un cane sano correre libero nella proprietà, un altro cane sano vicino alla donna deceduta e un terzo cane, morto, sdraiato a 10-15 piedi di distanza in un armadio del bagno.

Inoltre, il riscaldamento era stato spostato, un flacone di pillole era aperto e alcune pillole erano sparse accanto alla donna deceduta, mentre il corpo dell’uomo si trovava in una stanza separata della residenza. Non vi erano segni evidenti di una perdita di gas – si legge nel documento.

Due uomini che lavoravano nella proprietà di Gene Hackman hanno segnalato mercoledì i corpi in decomposizione nella casa. La coppia, sposata da 30 anni, non si vedeva da alcune settimane, secondo le fonti.

Non ci sono indicazioni di un’invasione domestica o di un’aggressione, ma gli agenti ritengono che la situazione sia più complessa di quanto inizialmente ipotizzato. La dichiarazione giurata suggerisce questa ipotesi quando il detective Arndt afferma:

Non ci sono segni o indicazioni immediate di trauma da corpo contundente. Tuttavia, il dichiarante intende sequestrare qualsiasi oggetto contundente nel caso in cui l’Ufficio delle indagini mediche rilevi traumi durante l’autopsia o nel corso dell’indagine

La dichiarazione giurata è stata approvata quasi immediatamente dal giudice John Rysanek. Nell’autorizzazione, il giudice ha scritto:

SIETE QUI AUTORIZZATI ad eseguire immediatamente la perquisizione del luogo descritto nell’affidavit tra le ore 6:00 e le 22:00, a meno che io non abbia espressamente autorizzato una ricerca notturna. Se la persona o la proprietà descritta nell’affidavit vengono trovate, dovranno essere sequestrate e mantenute in custodia fino a nuovo ordine di questa corte. Siete inoltre tenuti a redigere un inventario scritto di qualsiasi persona o proprietà sequestrata e a depositarlo tempestivamente presso la Corte dopo l’esecuzione della perquisizione

Pur non rivelando dettagli, l’ufficio del coroner di Santa Fe ha dichiarato che la causa della morte di Gene Hackman e di sua moglie sarà determinata entro un mese circa. Il dipartimento dello sceriffo fornirà maggiori informazioni sulla morte del 95enne Hackman e della 63enne Arakawa giovedì.

Questi ultimi sviluppi rappresentano un netto cambiamento rispetto alle dichiarazioni iniziali rilasciate dallo sceriffo.

Il 26 febbraio 2025, verso le 13:45, gli agenti dello sceriffo della contea di Santa Fe sono stati inviati a un indirizzo su Old Sunset Trail a Hyde Park, dove Gene Hackman, 95 anni, sua moglie Betsy Arakawa, 63 anni, e un cane sono stati trovati deceduti – hanno dichiarato le autorità. Al momento, non si sospetta che vi sia stata un’azione criminale, tuttavia la causa esatta della morte non è stata determinata. L’indagine è attiva e in corso da parte dell’ufficio dello sceriffo della contea di Santa Fe

Lontano dagli occhi del pubblico negli ultimi due decenni, Gene Hackman ha vinto l’Oscar per “Il braccio violento della legge” (1971) e “Gli spietati” (1992) di Clint Eastwood ed è stato candidato all’Oscar per i ruoli in “Bonnie e Clyde” (1967), “Non ho mai cantato per mio padre” (1970) e “Mississippi Burning – Le radici dell’odio” (1988).

Ammirato e rispettato dai suoi colleghi e amato dal pubblico, Gene Hackman ha interpretato una vasta gamma di ruoli. Ha vestito i panni dell’arcicattivo Lex Luthor in “Superman” (1978) e nel suo sequel “Superman II” (1980), molto lontano dal ruolo di Popeye Doyle. Tra le sue interpretazioni più iconiche figurano “Hoosiers” (1986), “La conversazione” di Francis Ford Coppola (1974), “Nemico pubblico” (1998) con Will Smith, “I Tenenbaum” (2001) e “Allarme rosso” (1995) con Denzel Washington.

Gene Hackman ha recitato anche in “L’avventura del Poseidon” (1972), “Lo spaventapasseri” (1973), “Quel ponte di troppo” (1977), “Sotto tiro” (1983), “Potere” (1986), “Mine vaganti” (1990), “Il socio” (1993), “Pronti a morire” (1995), “Piume di struzzo” (1996), “Dietro le linee nemiche” (2001) e “La giuria” (2003). La sua ultima apparizione sullo schermo risale al film “Welcome to Mooseport” del 2004.

Insomma, la morte di Gene Hackman è un mistero ancora da risolvere.