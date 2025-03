Shrek 5: ecco il Teaser del nuovo film, Zendaya sarà la figlia di Shrek e Fiona [VIDEO]

Condividi l'articolo

Shrek 5 è in arrivo nel 2026 e Zendaya sarà tra i protagonisti! Ecco cosa ci aspetta

Shrek sta tornando: certo, è un po’ più vecchio e ora la notizia è che lui e Fiona hanno una figlia: Felicia, che avrà la voce – in versione originale – di Zendaya. E la piccola scenetta dal nuovo film che vedete qui sotto serve proprio ad anticipare come l’attrice di Dune e Challengers si unirà al cast, composto come al solito storicamente da Mike Myers, Eddie Murphy e Cameron Diaz.

Del film sappiamo ancora molto poco: uscirà il 23 dicembre 2026 e, come sempre, cercherà di interfacciarsi con la modernità – social e via dicendo – fondendo motivi fiabeschi e comici a riferimenti alla pop culture contemporanea. Il quarto film della saga era uscito nel lontano 2010, ormai 15 anni fa, ed è difficile immaginare cosa vedremo in questo nuovo episodio. Ma siamo curiosissimi!