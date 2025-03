Elon Musk: la petizione per revocargli la cittadinanza canadese ha raccolto più di 320mila firme

Varie

Condividi l'articolo Elon ha cittadinanza americana, sudafricana e canadese. E c’è una petizione online perché gli venga revocata quest’ultima, a causa delle sue azioni a fianco di Donald Trump Elon Musk è tecnicamente anche canadese, in quanto possiede la cittadinanza del paese dal 1989. Ma in moltissimi non sono d’accordo, e pensano che non dovrebbe averla. C’entrano ovviamente le sue azioni al fianco di Donald Trump, il quale ricordiamo ha praticamente minacciato di voler annettere il Canada come 51esimo stato U.S.A.. Justin Trudeau, il presidente canadese, ha detto che “Le azioni della Casa Bianca ci dividono anziché riunirci insieme”, e nel frattempo è scattata una campagna di protesta contro il fatto che Musk – braccio “armato” di Trump – sia anche canadese. Ecco quindi una bella raccolta firme (qui) che è già arrivata a 320mila firme in sette giorni e non accenna a fermarsi.

La petizione si potrà firmare fino al 20 giugno, e chiede al Primo Ministro – cioè Trudeau – di revocare la cittadinanza di Elon Musk in quanto: “Si è impegnato in attività che vanno contro gli interessi nazionali del Canada; ha usato la sua ricchezza e il suo potere per influenzare le nostre elezioni; ora è diventato membro di un governo straniero che sta cercando di cancellare la sovranità canadese”.

Cosa accadrà? La cittadinanza canadese gli verrà davvero revocata? E quale sarà la sua reazione in tal caso?

