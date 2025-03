News

Condividi l'articolo Ci sarà un futuro insieme per James Bond e Nolan? Seguiteci sempre su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp L’idea che Christoher Nolan possa lavorare in un film di James Bond è senza dubbio affascinante, e sembra essere un’ipotesi che interessi anche a lui. Già dopo l’uscita di Tenet nel 2020, infatti, il cineasta britannico aveva espresso il desiderio di cimentarsi con il franchise di 007.

Ma c’era una condizione: il regista voleva approvare il montaggio finale del film, un aspetto che i produttori consideravano inaccettabile. Barbara Broccoli, storica produttrice del franchise, aveva chiarito che nessun regista avrebbe mai approvato il final cut su un film di Bond finché lei fosse stata al comando. Alla fine, il venticinquesimo capitolo della saga, No Time to Die (2021), è stato diretto da Cary Joji Fukunaga.

Nolan, dal canto suo, ha poi realizzato Oppenheimer, il suo film successivo a Tenet, vincendo l’Oscar per il miglior film e incassando quasi un miliardo di dollari al botteghino globale.

Ora, con l’annuncio che Amazon MGM ha acquisito il pieno controllo creativo della saga e che Barbara Broccoli e Michael G. Wilson si sono ritirati dalla produzione dei futuri film di Bond, i fan iniziano a sognare di nuovo: potrebbe Nolan avere un’altra possibilità di dirigere 007?

Dopo la notizia dell’uscita di scena dei produttori storici, Daniel Craig ha rilasciato una dichiarazione toccante:

Il mio rispetto, la mia ammirazione e il mio affetto per Barbara e Michael rimangono costanti e immutati -ha dichiarato l’attore, che ha interpretato James Bond in cinque film, al The Hollywood Reporter. Auguro a Michael un lungo, rilassante e meritato pensionamento. Qualunque progetto Barbara deciderà di intraprendere, sono certo che sarà spettacolare e spero di poter essere coinvolto in qualche modo

Dal canto suo, Barbara Broccoli ha commentato:

Ho avuto l’onore di lavorare a stretto contatto con quattro degli straordinari attori che hanno interpretato 007, così come con migliaia di meravigliosi artisti del settore. Con la conclusione di No Time to Die e il ritiro di Michael dalla produzione cinematografica, sento che sia arrivato il momento di dedicarmi ad altri progetti

