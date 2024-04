News

Videogiochi Jack Black vuole un film su GTA o Read Dead Redemption Parlando con la BBC, Jack Black ha espresso il suo desiderio di vedere in futuro un film su GTA o Read Dead Redemption Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Parla Jack Black Il 7 agosto 2024 arriverà al cinema Borderlands, adattamento dell’iconico videogioco diretto da Eli Roth (qui il trailer). Nel cast ci sarà anche Jack Black che darà la voce all’amato robottino Claptrap. Intervistato per l’occasione da Total Film, all’attore è stato chiesto quali altri giochi vorrebbe vedere trasposti sul grande schermo. Domanda alla quale non ha avuto dubbi. Non posso credere che non abbiano già iniziato a realizzare un film su qualcuno dei giochi Rockstar: Grand Theft Auto, ma soprattutto Red Dead Redemption – ha spiegato Jack Black. Sono già come film. Immagino che sia proprio questo il punto. Alcuni videogiochi sono già a metà strada nel raccontare storie, e ci sono alcuni film che sono come i videogiochi

Questa non è la prima volta che Jack Black esprime un pensiero similare. Lo scorso anno infatti, parlando con la BBC aveva fatto riferimento alla serie di The Last of Us per chiedere a gran voce un film su Red Dead Redempdion.

Sarà interessante vedere cosa accadrà all’industria dell’intrattenimento nei prossimi 20 o 30 anni, ma penso che vedremo più narrazione dall’universo dei giochi. Sono un fan degli adattamenti, se fatti bene.

The Last of Us è stato fantastico. E la cosa pazzesca è quanto sia fedele al materiale originale. Praticamente è tutto tratto dal gioco con solo un paio di modifiche. Vincerà tutti i premi. Hanno usato il videogioco quasi come uno storyboard e io ho pensato: “Whoa, sembra proprio la stessa cosa”. E ci sono alcuni grandi giochi che devono ancora essere esplorati in televisione o al cinema. Forse ci sarà un film di Red Dead Redemption? Dovrebbe esserci, perché penso che [abbia] una storia altrettanto buona o anche migliore di The Last of Us”.

