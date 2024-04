News Whoopi Goldberg crede negli alieni: “Sono già qui” Durante l'ultimo episodio di The View, Whoopi Goldberg si è detta sicura dell'esistenza degli alieni Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Whoopi Goldberg torna a parlare di alieni Whoopi Goldberg, durante il suo show The View, è solita rilasciare dichiarazioni che fanno molto discutere. Questa volta il nodo della discussione è stata l’esistenza degli alieni. Ospite dell’ultima puntata è stato infatti Kumail Nanjiani che ha parlato scherzosamente di come fosse convinto dell’esistenza di qualcun altro nell’Universo. Non so se credo ai fantasmi, non ho mai avuto un incontro o qualcosa del genere. Però credo agli alieni. Penso che stiano aspettando che facciamo un po’ di pulizia in modo che possano venire qui e dirci che stiamo davvero incasinando le cose – ha scherzato Nanjiani, prima che Goldberg parlasse delle sue scoperte.

Sono già qui – dice la conduttrice. Sono qui da un bel po’.

Un Nanjiani sbalordito si è dunque rivolto alla Goldberg per ulteriori informazioni, poiché non ha spiegato come – o perché – sia a conoscenza di tali informazioni.

E cosa stanno facendo? ha chiesto

Ci stanno guardando – ha risposto lei

A quel punto la co-conduttrice Sara Haines ha cercato di sdrammatizzare dicendo:

Tranquillo, Whoopi parla ai fantasmi, non agli alieni. Il film era Ghost, non Alien! – facendo riferimeto al su ruolo in Ghost – Fantasma, film del 1990 diretto da Jerry Zucker.

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Questa non è la prima volta negli ultimi mesi che Whoopi Goldberg parla di alieni. L’anno scorso, durante un altro episodio di The View ha detto di credere da molto tempo agli alieni e che sapeva che erano reali molto prima che il Congresso tenesse le sue udienze rivoluzionarie sulla conoscenza del Pentagono di ciò che chiamano “fenomeni anomali non identificati” o UAP.

Non so perché tutti gli altri siano rimasti così sorpresi. Non siamo gli unici nell’universo. Semplicemente non lo siamo. Ci sono più cose in cielo e sulla terra di quello che noi conosciamo, e dobbiamo stare in guardia, perché questa è la natura di essere terrestri. Succederà, è già successo in passato e per adesso stiamo bene

Che ne pensate?

Seguiteci su LaScimmiaPensa