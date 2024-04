Cinema

News Nolan e Thomas, re Carlo li nomina cavaliere e dama Christopher Nolan e Emma Thomas hanno ricevuto il titolo di cavaliere e dama da re Carlo III d'Inghilterra Di Sara Radegonda -

Condividi l'articolo Christopher Nolan e Emma Thomas premiati da re Carlo III con una delle massime onorificenze Anche dopo l’Oscar, per Christopher Nolan e la moglie Emma Thomas i premi non sono finiti. Il regista di Oppenheimer e la produttrice riceveranno un’onorificenza reale da parte della monarchia inglese: secondo una dichiarazione rilasciata giovedì dal governo britannico all’AP, re Carlo III d’Inghilterra conferirà ai due, il titolo di cavaliere e dama – riservato ai britannici che hanno dato un contributo alle arti, alle discipline umanistiche o allo sport – per il loro lavoro nell’industria cinematografica. In genere, la notizia dei premiati con il titolo di cavaliere e dama viene annunciata all’inizio dell’anno – nel giorno del compleanno di re Carlo III -, poiché è lui che si occupa delle nomine. Tuttavia, in alcuni casi l’onorificenza viene assegnata in seguito a risultati particolarmente significativi, il che spiegherebbe perché Nolan e Thomas la ricevono poche settimane dopo aver vinto l’Oscar.

Oppenheimer – che racconta la storia di J. Robert Oppenheimer, il fisico che inventò la bomba atomica – ha infatti fatto incetta di statuette agli Academy Awards, aggiudicandosi i premi per il miglior attore per Cillian Murphy, la miglior regia per Nolan, il miglior attore non protagonista per Robert Downey Jr. e il miglior film. Il film ha anche ottenuto il maggior numero di nomination rispetto a qualsiasi altra pellicola.

La nomina avviene nel corso di una cerimonia formale a Buckingham Palace, tenuta da un rappresentante della famiglia reale: a dicembre 2023, il principe William aveva Emilia Clarke, membri dell’Ordine dell’Impero Britannico. Tuttavia, considerando che re Carlo III è alle prese con le cure per il cancro e il principe William si trova al fianco della moglie Kate Middleton per sostenerla nel percorso di chemioterapia preventiva, è difficile prevedere quando la coppia riceverà l’onorificenza.

Senza dubbio, però, il titolo della corona inglese è un prestigioso riconoscimento che contribuisce a sottolineare l’importante contributo dell’industria cinematografica.

E voi, cosa ne pensate?

