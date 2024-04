News I Simpson, Al Jean parla delle profezie dello show Parlando con NME nel 2021, Al Jean ha spiegato come le capacità divinatorie de I Simpson sono un mix tra longevità e coincidenze Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Al Jean e i poteri divinatori de I Simpson Nel corso degli anni I Simpson hanno previsto, più o meno volontariamente, decine e decine di eventi poi rivelatesi veri. Politici, sociali, artistici, potremmo fare mille esempi. Attorno al cartone animato si è creata oramai un’aura divinatoria che va ben oltre il semplice show animato. Tuttavia Al Jean, uno degli storici autori, crede che sia una questione puramente statistica. Intervistato nel 2021 da NME, ha infatti detto: Uno dei nostri scrittori, il ragazzo il cui episodio prevedeva Donald Trump come presidente, l’ha detto nel modo migliore: “Se scrivi 700 episodi e non prevedi nulla, allora sei pessimo. Se lanci abbastanza freccette, otterrai dei bersagli”

Tuttavia non tutte le previsioni sono uguali e alcune sono decisamente più assurde di altre. Intervistato infatti, sempre nel 2021, con Comicbook, ha parlato di quella che per lui è stata la coincidenza più assurda della storia de I Simpson.

Siamo alla prima puntata della nona stagione, La città di New York contro Homer. Nell’episodio, Barney lascia ubriaco l’auto della famiglia Simpson parcheggiata al World Trade Center, costringendoli a dirigersi a Manhattan per recuperare il mezzo, che nel frattempo ha guadagnato dozzine di multe per il parcheggio. L’episodio vede Homer passare gran parte del suo tempo davanti alle torri gemelle mentre aspetta un addetto al parcheggio. Una scena in particolare vede Bart tenere in mano un opuscolo per un viaggio in città dal costo di 9 dollari, che presenta anche la sagoma del World Trade Center, creando un’immagine che si può leggere come “11 settembre”.

C’era una scena folle in cui Bart mostrava un opuscolo che diceva ‘New York con 9 dollari al giorno’, con il World Trade Center sullo sfondo che sembrava formare un 11 settembre – ha detto Jean. Era il 1996 e ovviamente non era pianificato che divenisse una terribile coincidenza. Quello è l’unico caso in cui ho pensato “Ma come è successo? È assurdo”. La maggior parte delle altre sono supposizioni plausibili. Donald Trump era in corsa per la presidenza e abbiamo previsto lo spettacolo dell’intervallo di Lady Gaga guardando i suoi costumi precedenti, quindi non è stato così difficile

Data la natura dell’intero episodio e il significato del World Trade Center, questa puntata de I Simpson è stata rimosso nel 2001, salvo poi essere riammessa nel 2006.

