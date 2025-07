I Simpson: un nuovo episodio cita GTA San Andreas, ma con un grossolano errore [VIDEO]

Condividi l'articolo

Una delle tante citazioni dei Simpson, ma stavolta piuttosto imprecisa!

Forse una citazione un po’ tardiva quella dei Simpson, che fanno riferimento al mitico GTA San Andreas ma a più di vent’anni dall’uscita dello storico titolo Rockstar. E con un errore, forse intenzionale forse no (ma più probabilmente sì): Homer menziona il buon vecchio CJ, chiamandolo “CJ Johnson”, mentre come tutti ricordiamo il suo nome per intero era Carl Johnson.

Nella scena successiva vediamo Homer giocare a una sorta di versione “Simpsoniana” di GTA, che non manca di citare un altro grande classico del gioco – gli investimenti con la macchina. Diciamo che si tratta chiaramente più di un riferimento estemporaneo, come tanti se ne trovano ne I Simpson, che di una citazione “alta”; quindi, non c’è da aspettarsi questa enorme precisione!