News I Simpson, Gronening rivela la gag che non gli è consenita Parlando al New York Comic Con, il creatore de I Simpson Matt Groening ha rivelato la gag che ora non gli è più permesso fare Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Parla Matt Groening, autore de I Simpson Seguiteci sempre anche su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp! I Simpson sono sui nostri schermi televisivi da quasi 35 anni, durante i quali Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie hanno vissuto innumerevoli avventure. Nel corso del tempo hanno fatto delle previsioni inquietanti, tra cui la presidenza di Donald Trump e l’apparizione di Lady Gaga al Super Bowl, portando molti a chiedersi se avessero segretamente accesso a una macchina del tempo.

Tuttavia, c’è una gag in particolare che non è più loro consentito mostrare, nonostante altri programmi, come I Griffin, non debbano fare lo stesso. Parlando al New York Comic Con nel fine settimana, il creatore della serie Matt Groening ha spiegato:

Storicamente, I Simpson andavano in onda la domenica sera alle 20:00. Ci sono cose che puoi fare e non puoi fare alle 20:00, ma che puoi fare alle 20:30. Per un po’ abbiamo mostrato il sedere di Homer, poi hanno detto che non potevamo più farlo, ma I Griffin sì, perché andavano in onda alle 8:30

Alla domanda su come gli autori hanno adattato il loro stile comico nel corso degli anni in cui i Simpson sono andati in onda, in un’era in continuo cambiamento, lo showrunner Matt Selman ha spiegato che non hanno alcun desiderio di competere con altri show.

Penso che altri show possano essere davvero audaci, sporchi e strani molto meglio di noi. Come I Griffin, o South Park, o Rick e Morty: non li smaschereremo. Per me l’importante è fare quello che sappiamo fare… facciamo solo satira e commedia emozionale, attenta e basata sull’umanità. Cose che all’inizio rendevano lo show davvero emozionante, e non cercare di superare I Griffin, perché non ci ci riusciremo mai.

Che ne pensate?