News

Cinema Nolan: il prossimo sarà un film di vampiri negli anni ’20 Secondo un rumor portato avanti da Gizmondo, il prossimo film di Christopher Nolan sarà ambientato negli anni '20 e parlerà di vampiri Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Nuovi rumor sul prossimo film di Christopher Nolan Seguiteci sempre anche su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp! Christopher Nolan si sta preparando per il suo prossimo film. Qualche giorno fa è stato annunciato che Matt Damon sarà il protagonista di questo progetto ancora totalmente top secret e subito dopo è stato rivelato che, ad affiancarlo, ci sarà Tom Holland. Sappiamo ancora molto poco, tuttavia, su quello che sarà il soggetto o la trama del film. Tuttavia, un recente rumor portato avanti da Gizmondo ha anticipato che la trama sarà ambientata negli anni ’20 e sarà una storia di vampiri.

Non ci sono ancora riscontri ufficiali su questo elemento. Tuttavia una storia simile sarebbe assolutamente in linea con quanto dichiarato da Christopher Nolan nei mesi scorsi. In un evento tenutosi al British Film Institute (BFI) di Londra all’inizio dell’anno, il regista di Oppenheimer aveva infatti rivelato la volontà di girare in futuro un horror.

Oppenheimer ha elementi horror sicuramente, come penso sia appropriato per l’argomento. Penso che i film horror siano molto interessanti perché dipendono da dispositivi molto cinematografici, si tratta davvero di una risposta viscerale alle cose e quindi, ad un certo punto, mi piacerebbe fare un film horror. Ma penso che per un film horror molto buono serve un’idea davvero eccezionale. E quelli sono pochi e lontani tra loro

In ogni caso uno dei dubbi che riguardano questo rumor è relativo al fatto che Ryan Coogler stia lavorando a Sinners, film in uscita a marzo con lo stesso concept. Tuttavia questo non significa che non ci sia spazio per due registi che affrontino lo stesso argomento, soprattutto quando le uscite sono così distanti.

Non bisogna dimenticare che Nolan non è stato solo uno dei tanti registi ad affrontare Batman, ma ha fatto anche un film di maghi, The Prestige, più o meno nello stesso periodo in cui uno studio rivale ne stava girando un altro, The Illusionist. Non è vincolato a ciò che fanno gli altri.

Che ne pensate?