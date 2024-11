Elon Musk vuole costruire una città con un milione di persone su Marte entro il 2054

Condividi l'articolo

Come sempre Elon Musk propone progetti altisonanti e ambiziosi

Non solo arrivare su Marte in breve tempo, ma anche costruirvi una colonia umana nel giro di trent’anni: Elon Musk ha fretta ed è impaziente, non vede perché dovremmo aspettare. Del resto è stata questa impazienza, probabilmente, ad averlo portato a realizzare imprese incredibili nel giro di vent’anni e a diventare l’uomo più ricco del mondo.

La conditio sine qua non: la civiltà umana dovrà essere “stabile” al momento della costruzione della colonia; ovviamente di pari passo le tecnologie di SpaceX dovranno essere bastevolmente sviluppate e le risorse presenti sul pianeta sfruttate a dovere. Sarà fattibile? Difficile prevederlo, ma conoscendo Musk impossibile dire semplicemente “no”.