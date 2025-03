News LOL Talent torna su Prime Video: ecco le prime immagini Su Prime Video è arrivata la seconda stagione di LOL Talent. Ecco le prime imamgini Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Il ritorno di LOL talent Continuate a seguirci su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp Il 4 marzo arriverà su Prime Video la quinta, attesissima stagione di LOL – Chi ride è fuori, amattisimo show comico di Amazon. Il cast di comici sarà molto eterogeneo, dominato dalla classica comicità italiana, con pezzi da 90 come Enrico Brignano e sua moglie Flora Canto oltre che Geppi Cucciari e Raul Cremona. Ci sarà tuttavia anche quest’anno la presenza di un influencer come Tommy Cassi. Ecco di seguito il cast completo.

Federico Basso

Enrico Brignano

Flora Canto

Tommy Cassi

Raul Cremona

Geppi Cucciari

Valeria Graci

Andrea Pisani

Marta Zoboli

Insieme a loro, ovviamente, il vincitore della nuova edizione di LOL Talent, il peculiare show nel quale Katia Follesa, Elio e Lillo decideranno il decimo concorrente della competizione principale. Mago Forest, anche lui veterano del comedy show, accompagnerà i giudici alla ricerca del prossimo concorrente dello show principale in veste di presentatore.Lo show è arrivato proprio in queste ore su Prime Video.

Grande novità invece in cabina di regia per LOL. Come conduttori ci saranno infatti Angelo Pintus, concorrente della prima stagione e Alessandro Siani, assoluta new entry del format. I due sostituiranno dunque la storica coppia formata da Fedez e Frank Matano. Dovremo dunque attendere qualche mese per sapere chi succederà nell’albo d’oro a Ciro Priello dei The Jackal, a Maccio Capatonda, a Luca Bizzarri e Fabio Balsamo che hanno diviso il premio nella terza stagione e al campione in carica Panariello.

Che ne pensate?