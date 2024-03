Cinema Furiosa sarà il film d’apertura di Cannes 2024 Dopo svariate voci, è arrivato finalmente l'annuncio ufficiale. Furiosa di George Miller sarà il film d'apertura del prossimo Festival di Cannes. Di Carlo Rinaldi -

Il prequel sarà proiettato, fuori concorso, il 15 maggio al Grand Théâtre Lumière del Palais des Festivals. La première arriva nove anni dopo che il regista George Miller presentò Mad Max: Fury Road al festival nel 2015. Dopo il suo debutto a Cannes, Fury Road divenne un successo di critica e commerciale a tal punto da essere considerato quasi all’unanimità come uno dei più grandi film d’azione della storia. Il film realizzò 380,4 milioni di dollari(a fronte di un costo di 150 milioni) al botteghino mondiale e ottenne ben 6 premi Oscar(su 10 candidature).

Furiosa: A Mad Max Saga sarà interpretato da Anya Taylor-Joy nei panni dell’Imperatrice Furiosa, ruolo interpretato da Charlize Theron in Fury Road, e Chris Hemsworth nei panni del malvagio signore della guerra Dementus. Ambientato più di un decennio prima degli eventi del post-apocalittico Fury Road, la storia seguirà le traversie di una giovane Furiosa mentre verrà rapita dalla sua casa e anche le sue molteplici tribolazioni per tornare al Luogo Verde delle Molte Madri.

L’idea del lancio di Furiosa alla Croisette entusiasma già adesso George Miller(il quale era stato anche presidente della giuria del festival nel 2016), il quale ha dichiarato:

“Non potrei essere più entusiasta di tornare al Festival di Cannes – insieme ad Anya, Chris e Tom – per condividere ‘Furiosa: A Mad Max Saga’. Non c’è posto migliore della Croisette per vivere questo film con il pubblico sulla scena mondiale”.

