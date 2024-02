Lawrence Sher, in una recente chiamata su Zoom, ha rivelato che il prossimo Joker 2 non sarà un musical

Condividi l'articolo

Il 4 ottobre 2024 arriverà al cinema Joker: Folie A Deux, secondo capitolo della saga dedicata al Clown di Gotham interpretato da Joaquin Phoenix e diretto da Todd Phillips. Accanto all’attore Premio Oscar troveremo Lady Gaga nei panni di Harley Quinn, psichiatra che l’avrà in cura e con la quale finirà per formare una delle coppie più carismatiche della storia dei fumetti. Da molto tempo circolano voci sul fatto che la pellicola sarà un musical. Ebbene, a quanto pare, non sarà così. Lawrence Sher, direttore della fotografia del film, in una recente chiamata su Zoom, ha infatti aggiustasto il tiro dicendo:

Non è un musical di per sé, contiene solo musica, tutto qui. La musica fa parte del film e dei personaggi, ma non so se si può definire musical