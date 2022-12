Condividi l'articolo

Da non molto si sono concluse le riprese di Napoleon, nuovo film di Ridley Scott che vedrà Joaquin Phoenix nei panni del leggendario condottiero francese Napoleone Bonaparte. Il cineasta britannico che aveva già lavorato con la star di Joker in Il Gladiatore, ha parlato con Empire della performance attoriale del suo attore di punta, elogiandola.

Joaquin è il più lontano possibile dal convenzionale. Non deliberatamente, ma per intuizione. Questo è ciò che fa e lo fa bene. Se qualcosa lo infastidisce, te lo farà sapere. Ha reso Napoleon speciale mettendosi costantemente in discussione.