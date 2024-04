Condividi l'articolo

L’insegnante è stata ritenuta colpevole di condotta sconveniente a causa del suo profilo Onlyfans

Si chiama Jennifer Ruziscka, è stata insegnante di inglese per quasi tre decenni presso il distretto scolastico locale di Springfield e recentemente ha dovuto rassegnare le dimissioni dopo che i suoi superiori hanno scoperto le sue attività su Onlyfans.

La donna è stata accusata di “partecipazione a una condotta sconveniente per un educatore professionista”. Oltre ad essere un’insegnante di inglese, Jennifer era anche un’allenatrice di cheerleader e consulente per l’annuario con uno stipendio di 74.720,00 al momento in cui si è dimessa, riporta il New York Post. Da allora ha rilasciato una dichiarazione in cui ha riflettuto sui suoi anni come insegnante e sui motivi che l’hanno spinta ad aprire un Onlyfans.