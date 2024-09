News

Cinema Vin Diesel torna a essere Riddick nelle prime immagini Su Instagram, Vin Diesel ha mostrato le prime immagini del grande ritorno di Riddick Di Matteo Furina -

Il grande ritorno di Vin Diesel nei panni di Riddick! Vin Diesel si è rivolto ai social per condividere un'immagine del dietro le quinte di Riddick: Furya, il prossimo film che vedrà l'attore in uno dei suoi ruoli più ironici. Il film segnerà la quarta uscita di Diesel nei panni di Riddick, il personaggio che ha interpretato nel suo successo Pitch Black. A parte la parte di Dominic Toretto, Riddick è il personaggio in cui Diesel sembra aver investito di più nel corso degli anni, nutrendo sempre la speranza di un altro film anche quando sembrava che gli studi non fossero interessati.

Con ruoli in alcuni dei più grandi franchise cinematografici del mondo, è stato apparentemente difficile per Diesel ritagliarsi del tempo per girare Furya, che è in circolazione dal 2019 circa. In precedenza, Diesel aveva detto che il film era pronto per le riprese nel 2021, anche se non è chiaro quanto lavoro di pre-produzione fosse stato effettivamente svolto, o se lo stesse dicendo solo perché lo studio era soddisfatto della sceneggiatura di David N. Twohy.

La nuova immagine dietro le quinte mostra Vin Diesel nei panni di Riddick, al volante di un veicolo mentre c’è un operatore di ripresa sul sedile del passeggero, presumibilmente per ascoltare la versione del personaggio di una conversazione.

Presentato per la prima volta in Pitch Black, Riddick è stato uno dei primi ruoli iconici di Vin Diesel. Il mondo è stato poi esplorato in Chronicles of Riddick, e poi in Riddick, e da quando quel film è uscito nel 2013, ci sono state voci costanti che Universal stesse sviluppando un quarto capitolo.

Furya, come forse ricorderete, è il nome del pianeta natale di Riddick, che stava cercando di salvare nel terzo film della saga. Di seguito la sinossi ufficiale del film

Tradito dai suoi simili e lasciato per morto su un pianeta desolato, Riddick combatte per la sopravvivenza contro i predatori alieni e diventa più potente e pericoloso che mai. Presto cacciatori di taglie da tutta la galassia scendono su Riddick solo per ritrovarsi pedine nel suo più grande schema di vendetta. Con i suoi nemici proprio dove li vuole, Riddick scatena un feroce attacco di vendetta prima di tornare su Furya per salvarla dalla distruzione.

