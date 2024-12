Cinema

News Aaron Taylor-Johnson rivela il "deludente" regalo da Russell Crowe: "Mi aspettavo un Patek Phillipe"

Condividi l'articolo Aaron Taylor-Johnson ha ricevuto da Russell Crowe un regalo di fine riprese… che non si aspettava! Aaron Taylor-Johnson e Russell Crowe appariranno insieme nel film Kraven the Hunter, e in una intervista Taylor-Johnson ha parlato del “deludente” regalo che il mitico Russell gli ha fatto alla fine delle riprese. “Un giorno mi ha detto: ‘Vieni qui figliolo, vieni. Siediti vicino a me. Guarda questo orologio'”. “Io ero tipo wow, incredibile materiale di scena. E lui: ‘No, questa è roba vera’. E io ho detto: dicono, padre [nel film Crowe interpreta suo padre], che non possiedi mai davvero un Patek Phillipe, [ma] semplicemente lo tieni da conto per la prossima generazione”. E l’orologio, a quel punto, era proprio ciò che Aaron si aspettava come regalo di fine riprese.

Ma non è andata così: “A Levi Miller ha dato una vagonata di soldi, tipo più di mille dollari, ha cambiato la vita del ragazzo. E l’altro giovane, Billy Barratt, lo adora, chiaramente ha un debole per lui perché gli piace la musica e ovviamente Russell ama la sua musica, quindi gli ha dato una chitarra elettrica, tipo una Les Paul. E quindi ho pensato: ok, l’asticella è piuttosto alta a questo punto”.

“Lui [Russell] viene da me e tira fuori la mano e subito noto che non c’è alcun orologio. Io sono tipo: ok, eccoci qui. E lui fa: ‘È stato davvero grandioso lavorare con te, amico”. Il regalo di Russell, quindi: una stretta di mano. Poteva andare meglio, ma considerando che Taylor-Johnson ha un patrimonio di 20 milioni di dollari, un bel Patek Phillipe se lo può comprare anche da sé.

Fonte: UNILAD

