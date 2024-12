Cinema Madonna pubblica una foto insieme al Papa fatta con la I.A. Il web si è scatenato attorno ad alcune foto che Madonna ha pubblicato, realizzate con al I.A., e che la ritraggono insieme al Papa Di Matteo Furina -

Madonna scatena le polemiche online Madonna ha acceso le polemiche online dopo aver pubblico nelle sue storie di Instagram una foto, generata con I.A., che la ritrae insieme al Papa in atteggiamenti quantomeno provcatori e con la didascalia È bello essere viste. Queste immagini hanno, come facilmente immaginabile, scatenato le persone online che hanno definito la questione come "inquietante" e "irrispettosa". Madonna ha anche taggato Rick Dick, l'ideatore dell'immagine.

Questo è ridicolmente irrispettoso

Così strano e inquietante

Questo è immorale e non va bene per niente

Madonna, per via anche di questo nome d’arte, ha sempre avuto un rapporto turbolento con al Chiesa. In un’intervista con Vanity Fair nel 2023, ha parlato apertamente della sua religione.

Sono stata cresciuta con un’educazione cattolica disse all’epoca. Durante la conferenza stampa, mentre ero impegnato a promuovere In Bed with Madonna, sono rimasto scioccata nel vedermi attaccata dalla Chiesa perché non riusciva a comprendere quanto il mio lavoro cercasse di produrre qualcosa di buono. Ho capito subito che il problema erano loro, non io.

Il problema erano loro perché non avevano capito che il mio lavoro di artista univa le persone, dava loro libertà di espressione, unità. Era lo specchio degli insegnamenti di Gesù. Chi mi ha attaccato era solo un ipocrita.

Parlando oggi delle sue convinzioni, Madonna si è definita “spirituale”.

Penso che sia importante avere uno schema di rituali e una vita spirituale. Ma penso anche che la religione senza comprensione, senza conoscenza, senza curiosità e inclusività non possa essere considerata religione. Il mio rapporto con la religione oggi? Coltivare le mie pratiche spirituali. Pratiche che sono valide per me e non devono necessariamente essere valide per tutti.

Penso che tutti dovrebbero farlo perché ritengo sia importante pregare e avere una connessione con l’anima, con la forza spirituale, chiamala come vuoi. Penso che sia importante perché credo nell’idea di qualcosa di più grande, di più elevato, di metafisico che va oltre noi ma che ci tiene tutti insieme.

