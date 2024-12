Un fan ricorda il mitico incontro con Joe Pesci da bambino… e come se ne andò con 100 dollari

Come reagireste se incontraste Joe Pesci per strada? A questo fan accadde quando era bambino, nel lontano 1992, e ovviamente all’epoca tra i più piccoli l’attore era famoso soprattutto per Mamma Ho Perso l’Aereo. E infatti il bambino lo riconobbe, come racconta in questo post su X, immediatamente come uno dei due storici villain del film.

In 1992 I was 12. My dad and I were in the Newark airport. I saw Joe Pesci and recognized him from HOME ALONE. I went up to him to ask for his autograph. Joe asked me who my favorite actor was. I said he was. He handed me a crisp $100 and said “That’s the right answer, kid”.

— Rod Blackhurst (@rodblackhurst) December 10, 2019