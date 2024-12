News Coughlan: “Mia madre era arrabbiata per le scene di sesso” Ospite del Graham Norton Show, Nicola Coughlan ha parlato della reazione di sua madre alle scene di sesso Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Parla Nicola Coughlan, la Penelope di Bridgerton Seguiteci sempre anche su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp! Penelope Featherington, personaggio di Bridgerton interpretato da Nicola Coughlan è sicuramente uno dei più interessanti dello show. L’attrice ha recentemente parlato al Graham Norton Show del suo ruolo di personaggio più maturo nella terza stagione della serie di successo di Netflix.

Mi sono resa conto di avere 35 anni quando ho girato la stagione e non avevo mai interpretato un’adulta – ha detto. Mi sono detta: “Come faccio?”Nelle prime due serie di Bridgerton, assomigliavo molto a Spongebob, molto riccia, capelli rossi, vestito giallo, una specie di tenda. Ma poi è stato strano dover interpretare il ruolo principale romantico e poi sapere che era tutto perché… è uno show sexy. Succedono un sacco di cose sexy, e poi ho capito che avrei dovuto fare le cose sexy e ho pensato: “Giusto”

La serie segue otto fratelli della famiglia Bridgerton mentre cercano amore e felicità nell’alta società londinese, con ogni stagione incentrata su un fratello. La terza stagione è incentrata sulla trama da amici ad amanti tra il personaggio di Coughlan e Colin Bridgerton di Luke Newton. L’attrice ha aggiunto che quando sua madre ha saputo che avrebbe girato diverse scene intime per la terza stagione, non ne è stata molto felice.

Mia madre era davvero arrabbiata con me per quelle scene, come se fossero colpa mia, che non sono andata alla proiezione con lei

Nicola Coughlan aveva già parlato in passato di voler assumere un certo controllo creativo sulle scene intime della stagione, in particolare sulla famosa scena dello specchio tratta dal libro su cui è basata la serie.

C’è una scena in cui sono completamente nuda davanti alla telecamera, ed è stata una mia idea, una mia scelta. Mi è sembrato il più grande ‘vaffanculo’ a tutte le conversazioni sul mio corpo. È stato incredibilmente motivante – ha detto Nicola Coughlan a Stylist a maggio. Mi sono sentita bellissima in quel momento, e ho pensato: “Quando avrò 80 anni, voglio riguardare questo e ricordare quanto fossi fottutamente sexy”

Che ne pensate?