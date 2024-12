News Pornhub, Chun-Li è il personaggio più cercato del 2024 Chun-Li è stato il personaggio videoludico più cercato nel 2024 su Pornhub. Ecco la classifica Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Chun-Li domina le classifiche di Pornhub Seguiteci sempre su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp Come ogni anno Pornhub ha rilevato quali sono stati i personaggi di fantasia più cercati sulla piattaforma durante gli ultimi 12 mesi. Per quanto riguarda i videogiochi, in cima alla lista per il 2024 c’era Fortnite, un gioco che ha dominato il mercato ogni anno dal 2021 al 2023.

A seguire, Genshin Impact , che è salito di quattro posizioni, e poi Pokemon , che è salito di una posizione. La top five è stata completata da Overwatch (-2) al quarto posto e Minecraft (-2) al quinto. Se diamo un’occhiata alla top 10 invece, le posizioni dal sesto al decimo sono occupate da Resident Evil (+1), League of Legends (+2), Valorant (nuovo), GTA 5 (+2) e Sims 4 (+3).

Per quanto riguarda i personaggi invece Lara Croft è decisamente in alto nella lista. Personaggio iconico dei giochi Tomb Raider, è popolare su Pornhub da anni, afferma il sito web. Ma non è la numero uno. Infatti, è seconda nella classifica del 2024. In cima c’è infatti Chun Li di Street Fighter e Fortnite.

Tifa di Final Fantasy sale sul podio, mentre Dva di Overwatch si piazza al quarto posto. C’è poi una trilogia di personaggi di Resident Evil , con Lady Dimitrescu di Resident Evil Village che si piazza al quinto posto. Resident Evil 4, la cui versione rimasterizzata è uscita nel 2023, ha permesso a Ashley Graham e Ada Wong di volare in classifica.

L’ottavo posto, però, è un po’ fuori luogo, con niente meno che Sonic. Il nono posto spetta al Widowmaker di Overwatch. E poi il decimo è dove le cose si fanno di nuovo strane, con gli Slime di Genshin Impact ricercati da un sacco di persone.

Che ne pensate?