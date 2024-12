Robert Eggers ringrazia SpongeBob per aver introdotto Nosferatu ai più piccoli [VIDEO]

Condividi l'articolo

Per chi non lo sapesse, il Conte Orlok (Nosferatu) è un personaggio ricorrente nella serie animata per bambini SpongeBob!

Tutto vero: il Conte Orlok, interpretato da Max Schreck e protagonista del famosissimo Nosferatu (1922), forse il primo vero film horror – specialmente parlando di vampiri – è anche un personaggio nella serie per bambini SpongeBob Squarepants. Vi appare diverse volte, di solito cercando di spaventare i protagonisti ma con esiti immancabilmente esilaranti.

Ragion per cui il regista dell’atteso remake, Robert Eggers, s’è sentito di ringraziare la serie animata per aver “introdotto” il personaggio ai più piccoli e più giovani, che non possono aver visto il film originale. Un bel modo per preparare il terreno per il remake, in uscita a gennaio e in cui il Conte Orlok sarà interpretato da Bill Skarsgard.